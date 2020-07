GP Gran Bretagna, Isola “Speriamo in un weekend combattuto”

Oggi le temperature a Silverstone sono state tra le più alte mai registrate, con 37° ambiente e 51° asfalto in FP2: una sfida in più per i piloti su un tracciato velocissimo e impegnativo. Lance Stroll (Racing Point) ha ottenuto il miglior tempo di giornata in FP2 su P Zero Red soft: circa mezzo secondo più lento della seconda sessione di libere nel 2019. A causa del lockdown, negli ultimi mesi il circuito non è stato utilizzato molto, di conseguenza non si è vista una grande evoluzione del tracciato riasfaltato lo scorso anno. Il forte vento e le temperature elevate di oggi hanno poi complicato il lavoro di Team e piloti nel cercare il giusto grip e bilanciamento aerodinamico.

