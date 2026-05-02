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Gp Miami, Norris vince la sprint davanti a Piastri e Leclerc
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Gp Miami, Norris vince la sprint davanti a Piastri e Leclerc

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(Adnkronos) – Il campione del mondo in carica Lando Norris vince la gara sprint del Gp di Miami di Formula 1 oggi, sabato 2 maggio. L’inglese della McLaren si impone davanti al compagno di scuderia, l’australiano Oscar Piastri, e al monegasco della Ferrari Charles Leclerc. Il leader del mondiale Kimi Antonelli si piazza quarto con la Mercedes ma una penalità di 5 secondi lo fa scivolare in sesta posizione alle spalle del compagno di squadra in Mercedes George Russell e dell’olandese della Red Bull Max Verstappen. Settimo posto per la seconda Rossa di Maranello, quella dell’inglese Lewis Hamilton, che si lascia alle spalle l’Alpine del francese Pierre Gasly.  

I piloti torneranno in pista alle 22 per le qualifiche ufficiali.
 

 

1. Lando Norris (McLaren)  

2. Oscar Piastri (McLaren) +3”766  

3. Charles Leclerc (Ferrari) +6”251  

4. George Russell (Mercedes) +12”951  

5. Max Verstappen (Red Bull) +13”639  

6. Kimi Antonelli (Mercedes) +13”777  

7. Lewis Hamilton (Ferrari) +21”665  

8. Pierre Gasly (Alpine) +30”525  

9. Isack Hadjar (Red Bull) +35”346  

10. Franco Colapinto (Alpine) +36”970  

11. Gabriel Bortoleto (Audi) +48”438  

12. Esteban Ocon (Haas) +56”972  

13. Oliver Bearman (Haas) +57”365  

14. Carlos Sainz (Williams) +58”504  

15. Liam Lawson (Racing Bulls) +59”358  

16. Fernando Alonso (Aston Martin) +1’16”067  

17. Sergio Perez (Cadillac) +1’16”691  

18. Lance Stroll (Aston Martin) +1’17”626  

19. Alexander Albon (Williams) +1’28”173  

20. Valtteri Bottas (Cadillac) +1’29”597 

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