domenica, 3 Maggio , 26

Roma, scende per aiutare automobilista e viene travolto: morto 35enne

(Adnkronos) - Ha accostato per aiutare un automobilista...

Papa Leone XIV: “Libertà di stampa spesso violata”

(Adnkronos) - "Oggi si celebra la Giornata mondiale...

Caro carburanti, prezzi di benzina e diesel oggi: verde sfiora 1,9 euro al litro

(Adnkronos) - In base agli ultimi dati rilevati...

Donnarumma si sposa: “Ho firmato un contratto a tempo indeterminato”

(Adnkronos) - Gianluigi Donnarumma si è sposato con...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOGp Miami, Serena Williams nel box Ferrari con Hamilton e Leclerc: "Sono...
gp-miami,-serena-williams-nel-box-ferrari-con-hamilton-e-leclerc:-“sono-venuta-a-salutare-i-miei-amici”
Gp Miami, Serena Williams nel box Ferrari con Hamilton e Leclerc: “Sono venuta a salutare i miei amici”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Gp Miami, Serena Williams nel box Ferrari con Hamilton e Leclerc: “Sono venuta a salutare i miei amici”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – “Ho sempre amato la Formula 1 e la Ferrari, oggi sono venuta a salutare i miei amici”. Con queste parole, Serena Williams ha raccontato la sua speciale visita al box della Rossa prima del Gp di Miami di oggi, domenica 3 maggio. La fuoriclasse americana, leggenda del tennis, ha fatto visita al team di Maranello prima di uno degli appuntamenti più importanti della stagione, tra strette di mano e foto di rito.  

 

Immancabili i selfie con i piloti Charles Leclerc (oggi al via dalla terza posizione) e Lewis Hamilton (che scatterà invece dalla sesta piazza), oltre che – ovviamente – con la fiammante Ferrari SF-26. Il Gran Premio di Miami inizierà alle 19 ora italiana. 

Previous article
Roma, scende per aiutare automobilista e viene travolto: morto 35enne
Next article
Torino, alle Fonderie Limone le amazzoni libere di Silvia Gribaudi

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Roma, scende per aiutare automobilista e viene travolto: morto 35enne

(Adnkronos) - Ha accostato per aiutare un automobilista in difficoltà, ma è stato travolto e ucciso da un'altra macchina. E' successo alle 5.15 sul...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Papa Leone XIV: “Libertà di stampa spesso violata”

(Adnkronos) - "Oggi si celebra la Giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall'Unesco. Purtroppo questo diritto è spesso violato in modo a volte...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Caro carburanti, prezzi di benzina e diesel oggi: verde sfiora 1,9 euro al litro

(Adnkronos) - In base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi domenica 3 maggio 2026 il costo in modalità...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Donnarumma si sposa: “Ho firmato un contratto a tempo indeterminato”

(Adnkronos) - Gianluigi Donnarumma si è sposato con Alessia Elefante. Il portiere del Manchester City e della Nazionale ha dato l'annuncio sui social, con...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.