gp-monza,-dai-ministri-salvini-e-abodi-a-balotelli-e-lazza,-gli-arrivi-‘eccellenti’-nel-paddock

(Adnkronos) – Il Gp di Monza di Formula 1 catalizza gli occhi del Paese. Per il Gran Premio d’Italia di oggi, domenica 7 settembre, sono tanti gli arrivi ‘eccellenti’ all’Autodromo di Monza. Dal mondo della politica a quello dello sport, passando per star della televisione e della musica, il paddock si è riempito man mano prima del semaforo verde. E le ore prima del Gp sono scivolate via tra visite istituzionali, richieste di selfie dei tifosi presenti, autografi e qualche battuta. 

Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi arriva poco prima dell’una e commenta la straordinaria domenica di sport italiano. Dalla Formula 1 alla finale degli Us Open con Sinner, passando per la finale dei Mondiali di pallavolo femminile con le campionesse olimpiche del ct Julio Velasco e gli ottavi di finale degli Europei di basket con in campo gli azzurri del ct Gianmarco Pozzecco: “Quella di oggi è una meravigliosa giornata multidisciplinare – dice all’Adnkronos – dove l’eccellenza italiana sportiva si manifesta in tante parti del mondo. È il segnale che non abbiamo soltanto scuole eccellenti nelle singole discipline, ma lo sport in generale in tutte le discipline riesce a esprimere il talento grazie alla qualità degli atleti e delle atlete”. 

Sorride anche il vicepremier e Matteo Salvini, senza giacca e cravatta e in t-shirt per godersi lo spettacolo del Gran Premio con il cappellino rosso Ferrari: “Sono orgoglioso di aver salvato il circuito – dice – e torno alle battaglie della Lega con Roberto Maroni, e di avere un’eccellenza confermata anche per i prossimi anni”.  

Presente all’Autodromo anche lo ‘stato maggiore’ dello sport italiano. Dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò e il presidente della Lega Calcio Ezio Simonelli.  

Parata di stelle in giro per il paddock. Per il Gran Premio d’Italia sono arrivati a Monza tanti vip, dai campioni dello sport alle stelle della musica. Dal rapper Lazza a Clara e Fabio Rovazzi, dal ‘Mago’ Andrea Bargnani (ex cestista azzurro e primo giocatore italiano a essere stato ‘prima scelta’ del draft Nba) a Giacomo Agostini, pilota più titolato della storia del Motomondiale. E poi, tra gli altri, la showgirl Elisabetta Gregoraci, gli ex calciatori Mario Balotelli, Alessandro Matri e Antonio Candreva e il noto chef Alessandro Borghese. Tutti arrivati in Brianza per godersi la bellezza della tappa più iconica del Mondiale di Formula 1.  

