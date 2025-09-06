sabato, 6 Settembre , 25

Corteo per Leoncavallo entra in piazza Duomo, cori contro polizia e Piantedosi

(Adnkronos) - Cori contro la polizia e il...

Mamma con burqa nel cartello stradale a Jesi, ira Lega. Il sindaco: “Persa occasione per tacere”

(Adnkronos) - “Il Comune di Jesi, guidato dalla...

Energia, Bernabei (Enel): “Project financing o ‘quarta via’ per sbloccare 16 mld su idroelettrico”

(Adnkronos) - "Crediamo che il modello del partenariato...

Cernobbio, ministre, scienziate e ceo: le donne al forum

(Adnkronos) - Non solo grisaglia: la rappresentanza femminile...
gp-monza,-polemica-leclerc-ferrari-dopo-le-qualifiche:-“la-scia-di-hamilton?-non-dipendeva-da-me”
Gp Monza, polemica Leclerc-Ferrari dopo le qualifiche: “La scia di Hamilton? Non dipendeva da me”

Gp Monza, polemica Leclerc-Ferrari dopo le qualifiche: “La scia di Hamilton? Non dipendeva da me”

DALL'ITALIA E DAL MONDOGp Monza, polemica Leclerc-Ferrari dopo le qualifiche: "La scia di Hamilton? Non dipendeva da me"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Polemica in casa Ferrari dopo le qualifiche del Gp di Monza? Charles Leclerc ha chiuso al quarto posto la sessione, davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo partirà però dalla decima posizione in virtù della penalizzazione rimediata in Olanda nell’ultimo weekend. In questo senso, si era parlato prima delle qualifiche di un possibile aiuto di Hamilton a Leclerc in ottica pole. Sul tema è tornato Frederic Vasseur: “La scia era un’opzione, ma la decisione giusta era concentrarsi sul giro di preparazione, sul gestire meglio le temperature delle gomme. Il gap con la pole è discreto, non sarebbe cambiato nulla” ha detto il team principal della Ferrari ai microfoni di Sky Sport. Poi, l’aggiunta: “Leclerc ha chiesto la scia? No, ha capito perché non era possibile”.  

Sul tema ha però parlato in seguito anche Leclerc: “Prendere la scia da Hamilton? Si poteva fare, ma non dipendeva da me” ha spiegato Charles, interpellato al termine delle qualifiche. “Non l’abbiamo fatto, pazienza”.  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.