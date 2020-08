GP Portogallo. Confermate performance dei pneumatici Pirelli

A meno di una settimana dall’azione di Jerez de la Frontera, si è conclusa la prima giornata di gare del Portuguese Round, il terzo appuntamento del Mondiale Superbike presso l’Autódromo Internacional Do Algarve di Portimão in Portogallo, dove per l’occasione le autorità sportive hanno permesso la presenza di un ristretto numero di tifosi sulle tribune. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR) per il secondo anno consecutivo conquista la prima posizione in griglia in questo circuito e ottiene così il record per il più alto numero di pole position (quattro) nel circuito di Portimão. Prosegue con una brillante performance a vincere Gara 1 segnando un netto distacco dal turco Toprak Ragzatlioglu (Pata Yamaha WorldSBK Official Team / Yamaha YZF R1) e dal suo compagno di squadra Michael van Der Mark (Pata Yamaha WorldSBK Official Team / Yamaha YZF R1).

