“Per via delle raffiche di vento e delle curve cieche, Portimao è tutt’altro che un circuito facile. Quindi potremmo vedere una gara imprevedibile domani, dove la gestione delle mescole – le tre più dure della nostra gamma, che è stata la scelta giusta come ha dimostrato l’azione di pista oggi – e mantenerle nella corretta finestra di utilizzo sarà essenziale in condizioni relativamente fresche e di scarso grip”. È questa la previsione di Mario Isola, responsabile F1 e Car Racing Pirelli, in vista del Gran Premio del Portogallo dopo le qualifiche che hanno visto Hamilton conquistare la pole. “C’è una variazione interessante in termini di strategia dato che sia le due Mercedes in prima fila che la Ferrari di Charles Leclerc in quarta posizione prenderanno il via su medium,

L’articolo Gp Portogallo, Isola “Gestione gomme sarà essenziale in gara” proviene da Notiziedi.

