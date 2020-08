Dopo aver concluso con successo il round spagnolo a Jerez de la Frontera, il prossimo fine settimana Pirelli sarà impegnata in Portogallo, presso l’Autódromo Internacional do Algarve, dove si svolgerà dal 7 al 9 agosto il terzo appuntamento stagionale del Campionato Mondiale Superbike. Anche il prossimo round sarà caratterizzato da una fitta agenda che vedrà tutte le classi scendere in pista il sabato per Gara 1 e la domenica per Gara 2, in aggiunta alla Superpole Race per WorldSBK. Nella classe WorldSBK i piloti avranno a disposizione sia le soluzioni di gamma che svariate soluzioni di sviluppo utilizzate lo scorso weekend di Gara a Jerez.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo GP Portogallo. Pirelli pronta ad affrontare Portimão proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento