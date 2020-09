GP Russia. Isola “Domani importante saper gestire pneumatici”

La strategia più veloce per affrontare i 53 giri del Gran Premio di Russia è a una sosta, come è sempre avvenuto dato l’asfalto liscio di Sochi. Tuttavia, le temperature domani dovrebbe essere ancora più elevate di oggi, il che ovviamente avrà un effetto sul degrado termico. Come sempre le squadre cercheranno di orientarsi su una strategia a una sola sosta anche perchè il limite di velocità in pit lane a Sochi è di soli 60 km/h, che si traduce in una perdita di tempo maggiore per effettuare un pit stop, ed è difficile sorpassare se c’è traffico in pista.

