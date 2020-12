Gp Sakhir, Isola “Molto efficace la strategia di Perez”

SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Sergio Perez su Racing Point ha vinto la sua prima gara in Formula 1 utilizzando tutte e tre le mescole in un Gran Premio del Sakhir ricco di colpi di scena. Perez ha effettuato la prima sosta al primo giro, obbligato da una collisione con Leclerc, passando da pneumatici Red Soft a Yellow medium per poi completare lo stint finale più breve con pneumatici White hard. La safety car al primo giro ha avuto l’effetto di rallentare il ritmo in un momento cruciale della gara, con le monoposto piene di carburante. Questo ha allungato la finestra del pit stop favorendo i piloti con pneumatici soft.

