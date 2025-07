Gp Silverstone, dominio McLaren con Norris e podio di Hulkenberg – Rivivi la gara

(Adnkronos) –

Lando Norris vince il Gp di Silverstone. Oggi, domenica 6 luglio, il britannico ha chiuso davanti a tutti il Gp della Gran Bretagna, davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e a un sorprendente Nico Hulkenberg. Quarto Lewis Hamilton, davanti al campione del mondo Max Verstappen (che partiva dalla pole position). Disastro per Charles Leclerc, quattordicesimo con la sua Ferrari.

SEGUI IL GP DI SILVERSTONE IN DIRETTA

Il Gp di Silverstone viene trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. La gara, in programma alle 16, sarà visibile in chiaro su TV8 alle 19 e si potrà seguire anche sull’app Sky Go e su Now.