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Gp Silverstone, Hamilton conquista pole position per gara sprint

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(Adnkronos) –
Lewis Hamilton domina con la Ferrari sul circuito di casa con un giro straordinario e conquista la pole position della gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna in 1:28.376. Il britannico precede la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli per appena 11 millesimi, al termine di una sessione combattutissima oggi, venerdì 3 luglio. Terzo posto per Max Verstappen, mentre l’altra Ferrari di Leclerc scatterà dalla quarta posizione. Più indietro Russell, che non va oltre il quinto tempo. 

Sabato 4 luglio il programma del Gp di Formula 1 a Silverstone prevede la Sprint alle ore 13, seguita dalle qualifiche delle 17, che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio.  

 

Ecco la griglia di partenza della gara sprint di domani:  

1. Lewis Hamilton (Ferrari)
 

2. Kimi Antonelli (Mercedes)
 

3. Max Verstappen (Red Bull) 

4. Charles Leclerc (Ferrari)
 

5. George Russell (Mercedes) 

6. Lando Norris (McLaren) 

7. Oscar Piastri (McLaren) 

8. Isack Hadjar (Red Bull) 

9. Liam Lawson (Racing Bulls) 

10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 

11. Pierre Gasly (Alpine) 

12. Gabriel Bortoleto (Audi) 

13. Nico Hulkenberg (Audi) 

14. Franco Colapinto (Alpine) 

15. Carlos Sainz (Williams) 

16. Alexander Albon (Williams) 

17. Alexander Albon (Williams) 

18. Esteban Ocon (Haas) 

19. Sergio Perez (Cadillac) 

20. Valtteri Bottas (Cadillac) 

21. Fernando Alonso (Aston Martin) 

22. Lance Stroll (Aston Martin) 

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