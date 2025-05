gp-silverstone,-ordine-di-arrivo-motogp-e-classifica-aggiornata-motomondiale

(Adnkronos) –

Marco Bezzecchi vince il Gp di Silverstone e riporta la sua Aprilia al successo in MotoGp oggi 25 maggio, davanti alla Honda di Johann Zarco e alla Ducati di Marc Marquez. Podio d’oro per lo spagnolo, che consolida il suo primato in vetta alla classifica piloti del Motomondiale con 196 punti. Dietro di lui, il fratello Alex (Gresini) con 172 punti e il compagno di squadra Pecco Bagnaia con 124 punti. Giornata amara per il pilota italiano, caduto. Ecco l’ordine di arrivo del Gp di Silverstone e la classifica piloti aggiornata.

Ecco l’ordine di arrivo del Gp di Silverstone:

1) Marco Bezzecchi (Aprilia Factory)

2) Johann Zarco (Honda LCR)

3) Marc Marquez (Ducati Lenovo)

4) Franco Morbidelli (VR46 Ducati)

5) Alex Marquez (Gresini Ducati)

6) Pedro Acosta (KTM)

7) Jack Miller (Pramac Yamaha)

8) Luca Marini (Honda HRC)

9) Fermin Aldeguer (Gresini Ducati)*

10) Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati)

11) Joan Mir (Honda HRC)

12) Maverick Viñales (KTM Tech3)

13) Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia)

14) Brad Binder (KTM)

15) Alex Rins (Yamaha)

16) Miguel Oliveira (Pramac Yamaha)

17) Enea Bastianini (KTM Tech3)

18) Lorenzo Savadori (Aprilia)

19) Somkiat Chantra (Honda LCR)*

Ritirati: Fabio Quartararo (Yamaha), Francesco Bagnaia (Ducati), Aleix Espargaro (Honda Test Team)

Ecco la classifica del Motomondiale dopo il Gp di Silverstone:

1 Marc Marquez (Ducati) 196

2 Alex Marquez (Ducati Gresini) 172

3 Francesco Bagnaia (Ducati) 124

4 Franco Morbidelli (Ducati) 98

5 Johann Zarco (Honda) 97

6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 87

7 Marco Bezzecchi (Aprilia) 69

8 Fabio Quartararo (Yamaha) 59

9 Pedro Acosta (KTM) 58

10 Fermin Aldeguer (Ducati) 55

11 Luca Marini (Honda) 45

12 Maverick Viñales (KTM) 44

13 Ai Ogura (Aprilia) 43

14 Brad Binder (KTM) 34

15 Enea Bastianini (KTM) 31

16 Jack Miller (Yamaha) 29

17 Alex Rins (Yamaha) 24

18 Raul Fernandez (Aprilia) 18

19 Joan Mir (Honda) 17

20 Takaaki Nakagami (Honda) 10

21 Lorenzo Savadori (Aprilia) 8

22 Augusto Fernandez (Yamaha) 3

23 Miguel Oliveira (Yamaha) 2

23 Somkiat Chantra (Honda) 0

24 Aleix Espargaró (Honda) 0

25 Jorge Martin (Aprilia) 0