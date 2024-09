Gp Singapore, varano invade la pista: la folle corsa sul circuito – Video

(Adnkronos) – La tersa sessione di prove libere del Gp di Singapore di F1 è stata interrotta dopo dieci minuti, per la presenza sul circuito di Marina Bay, di un varano sulla pista. Una passeggiata sul circuito per il rettile che è stato poi messo in sicurezza dagli steward per evitare che l’animale venisse colpito dalle monoposto.

Le prove finali del Gran Premio sono state sospese per diversi minuti sul circuito cittadino di Singapore con i piloti che ridevano seduti nelle loro auto nei box mentre gli steward si occupavano del rettile. Nel 2003, una tigre è scesa in pista in Malesia. Lo sfidante al titolo Lando Norris, in lotta per spodestare il campione del mondo e leader della classifica Max Verstappen, è stato il più veloce nella seconda sessione di prove di venerdì, dopo che Charles Leclerc con la ferrari aveva dominato la prima sessione.