Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nel GP di Stiria sotto la pioggia. Ma domani la gara dovrebbe disputarsi sull’asciutto, con temperature più basse rispetto a domenica scorsa. Sulla carta, la strategia migliore è a una sosta, leggermente diversa rispetto alla gara precedente viste le migliori prestazioni dei pneumatici soft. La più veloce vede un primo stint su P Zero Red soft per 28-33 giri, poi P Zero White hard fino al traguardo. La seconda tattica ha la prima parte di gara su P Zero Yellow medium per 30-35 giri, poi soft. Questa strategia può anche essere invertita. Molto simile una strategia a una sosta,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Gp Stiria, Isola “Gara con una più ampia verietà di strategie” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento