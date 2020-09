GP Toscana. Isola “Confermata usura pneumatici nei long run”

Valtteri Bottas al volante della Mercedes è stato il più veloce nelle prime due sessioni di prove libere, con Max Verstappen 2° in FP1 e 3° in FP2 dopo Lewis Hamilton. I soli due decimi di distacco tra i tre piloti indicano che potremmo aspettarci qualifiche e gara estremamente combattute. Finora il divario tra Yellow medium e Red soft è di 9 decimi, leggermente più ampio di quanto avevamo previsto, mentre tra Yellow medium e White hard è di 7 decimi. Tutti i Team e i piloti sono scesi in pista per la prima volta con monoposto attuali al Mugello per cercare di abituarsi ai carichi elevati e dalle velocità imposti dal tracciato toscano,

