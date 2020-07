Gp Ungheria, Isola “La pioggia ha condizionato l’inizio gara”

“La pioggia di ieri notte e questa mattina ha reso la pista sporca e praticamente non gommata, soprattutto a inizio gara con temperature piuttosto basse”. Lo ha dichiarato Mario Isola, responsabile F1 di Pirelli, analizzando la gara del GP di Ungheria vinto da Hamilton su Verstappen e Bottas. “Nonostante ciò, il tracciato si è asciugato rapidamente, un fattore che è risultato di vitale importanza nella strategia di gara – ha sottolineato Isola -. Le condizioni meteo sono rimaste incerte per tutto il gran premio, di conseguenza alcuni piloti hanno esteso i propri stint nel caso in cui fosse stato necessario tornare su pneumatici intermediate.

