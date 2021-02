Ad ‘Arena Maradona’, su Radio Crc, è intervenuto Raffaele Gragnaniello, ex portiere del Napoli e membro dell’Assocalciatori che ha parlato della situazione in casa azzurra e in particolare della difesa guidata da Rrahmani e Maksimovic:

“Spero che i calciatori del Napoli riescano a isolarsi dalle polemiche degli ultimi giorni così da offrire una prestazione di livello domani a Bergamo contro l’Atalanta. Un’eventuale finale di Coppa Italia potrebbe cambiare il volto della stagione del Napoli anche io come tanti mi sarei aspettato di più dal Napoli, ma i giudizi vanno espressi alla fine”.

CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SUL NAPOLI

La coppia difensiva Rrahmani-Maksimovic

Domani a Bergamo Gattuso sarà costretto a lanciare la coppia difensiva formata da Rrahmani e Maksimovic:

“Ci possiamo fidare si tratta pur sempre di calciatori di alto profilo. La priorità dell’Assocalciatori è sempre stata quella di portare avanti i campionati per favorire l’indotto economico del calcio. Prima che venissero stilati campionati e coppe si sono fatti ragionamenti sul rischio infortuni. Diciamo che il sistema calcio sta reggendo alla grande. E’ un risultato straordinario, viste le difficoltà che stanno vivendo gli altri settori dell’Economia”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU TWITTER

The post Gragnaniello: “Il Napoli deve fidarsi di Rrahmani e Maksimovic” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento