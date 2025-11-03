lunedì, 3 Novembre , 25

Gran Bretagna, aggressione sul treno: sospettato atteso in tribunale

Gran Bretagna, aggressione sul treno: sospettato atteso in tribunale

Gran Bretagna, aggressione sul treno: sospettato atteso in tribunale
Redazione-web
Di Redazione-web

Rilasciato l'altro fermato, almeno 10 feriti con coltello

Londra, 3 nov. (askanews) – La polizia britannica ha arrestato due uomini dopo l’attacco con arma bianca su un treno nell’Est della Gran Bretagna in cui sono rimaste ferite almeno 10 persone: solo uno dei due, un 32enne, è considerato “sospettato” dalla polizia, che assicura di non avere elementi finora per considerarlo un atto terroristico. L’uomo è atteso al tribunale di Peterborough, mentre è stato rilasciato l’altro fermato, di 35 anni.L’attacco è avvenuto su un treno partito alle 18:25 (locali e GMT) da Doncaster (a Nord dell’Inghilterra), diretto alla stazione di King’s Cross a Londra. La polizia è stata avvisata di un incidente a bordo intorno alle 19:40 ed è intervenuta alla stazione di Huntingdon, vicino a Cambridge.La British Transport Police (BTP) ha riferito che agenti della polizia locale hanno arrestato due persone. Su dieci feriti, ricoverati in ospedale, cinque sono state dimessi. Restano incerte le condizioni di un dipendente della compagnia ferroviaria che “ha cercato di fermare l’aggressore”, ha precisato la polizia, elogiando il suo comportamento “eroico”.Restano da verificare le cause del gesto.

