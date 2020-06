Gran Bretagna, attacco con il coltello a una manifestazione contro il razzismo

AGI – Accoltellamento multiplo a Reading, città del sud della Gran Bretagna, durante una manifestazione di Black Lives Matter. La polizia di Thames Valley ha twittato: “Stiamo intervenendo su un incidente ai Forbury Gardens, a Reading, inviati agenti sulla scena”. L’incidente e’ definito “serio”, sul posto anche un elicottero. Per ora non si parla ufficialmente di terrorismo.

We are aware of reports of an incident in Forbury Gardens, Reading.

Officers are on the scene and investigating the incident.

— Thames Valley Police (@ThamesVP)

June 20, 2020

