gran-bretagna,-australia-e-canada-riconoscono-lo-stato-della-palestina;-le-‘contromisure’-di-ben-gvir:-“annettiamo-la-cisgiordania”

ROMA – Alla vigilia dell’Assemblea generale dell’Onu straordinaria che metterà al centroproprio il destino della Palestina e del suo popolo, arrivano gli annunci quasi coordinati di tre Stati alleati degli Stati uniti (e di Israele): Gran Bretagna, Canada e Australia riconoscono ufficialmente oggi, domenica 21 settembre, lo Stato palestinese.

IL PRIMO MINISTRO CANADESE MARK CARNEY: “COLLABORIAMO A UN FUTURO DI PACE”

Il Canada è la prima nazione del G7 a fare il grande passo: “Il Canada riconosce lo Stato di Palestina e offre la sua collaborazione per costruire la promessa di un futuro pacifico sia per lo Stato di Palestina che per lo Stato di Israele”: ha dichiarato il primo ministro canadese Mark Carney, in una dichiarazione ufficiale, pubblicata nel sito istituzionale del premier. “Riconoscere lo Stato di Palestina, guidato dall’Autorità Nazionale Palestinese, rafforza coloro che aspirano alla coesistenza pacifica e alla fine di Hamas. Ciò non legittima in alcun modo il terrorismo, né ne costituisce una ricompensa. Inoltre, non compromette in alcun modo il fermo sostegno del Canada allo Stato di Israele, al suo popolo e alla sua sicurezza, sicurezza che può essere garantita solo attraverso il raggiungimento di una soluzione globale a due Stati”.

PRIMO MINISTRO DELL’AUSTRALIA, ANTHONY ALBANESE: “SOLUZIONE A DUE STATI UNICA VIA PER LA PACE”

Poco dopo segue l’atto formale di riconoscimento dello Stato palestinese anche da parte dell’Australia, attraverso l’annuncio del primo ministro Anthony Albanese: “L’atto odierno- spiega nel suo lungo intervento pubblicato anche attraverso i suoi canali social- riflette l’impegno di lunga data dell’Australia per la soluzione a due Stati che è sempre stata l’unica via per una pace e una sicurezza durature per il popolo israeliano o palestinese”.

IL PREMIER BRITANNICO STARMER: “PER RAVVIVARE LA SPERANZA DI PACE”

Quasi in contemporanea, interviene il primo ministro del Regno unito, Keir Starmer: “Oggi, per ravvivare la speranza di pace tra palestinesi e israeliani e di una soluzione a due Stati, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina”: è la sua dichiarazione, diffusa in un video dai canali social istituzionali. “Di fronte al crescente orrore in Medio Oriente, stiamo agendo per mantenere viva la possibilità di pace e di una soluzione a due Stati. Ciò significa un Israele sicuro e protetto accanto a uno Stato palestinese vitale. Al momento, non abbiamo né l’uno né l’altro”, afferma Starmer nella sua dichiarazione. “La gente comune, israeliana e palestinese, merita di vivere in pace. Di cercare di ricostruire la propria vita libera dalla violenza e dalla sofferenza. Questo è ciò che il popolo britannico desidera disperatamente vedere”, ha aggiunto.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s— Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Gli annunci dei leader dei tre alleati di peso degli Usa si pongono di traverso alle posizioni dell’amministrazione Trump e, aumentano la pressione su Israele, su quella parte del Paese che teme l’isolamento internazionale e sul governo.

BEN GVIR: “PROCEDIAMO SUBITO ALL’ANNESSIONE DELLA CISGIORDANIA”

La reazione dei rappresentanti dell’amministrazione israeliana più radicali non si è fatta attendere: per il ministro della Sicurezza Nazionale, presidente del partito estremista Potere Ebraico, l’iniziativa di Gran Bretagna, Canada e Austria è di fatto una ricompensa per “gli assassini dei Nuh” (Ndr: Hamas) e richiede contromisure immediatamente l’imposizione immediata della sovranità in Giudea e Samaria”-ovvero l’annessione della Cisgiordania- “e il completo annientamento dell’autorità terroristica palestinese”. A riguardo, Ben Gvir annuncia l’intenzione di presentare una “proposta per l’applicazione della sovranità alla prossima riunione del governo”.

THE GUARDIAN: “UNA DECINA DI STATI ALLEATI A ISRAELE PRONTI AL RICONOSCIMENTO DELLA PALESTINA”

Intanto, il quotidiano inglese “The Guardian” anticipa che la mossa “in parte simbolica” compiuta dai tre Paesi oggi sarà seguita da altri domani, all’Assemblea Onu: saranno circa una decina gli Stati che riconosceranno la Palestina. “Un’ondata di alleati di Israele sta annunciando il riconoscimento dello Stato di Palestina- riporta The Guardian- come parte di una manovra più ampia volta a mettere al bando Hamas e a contrastare i tentativi del governo israeliano di cancellare la possibilità di una patria palestinese”, con l’annessione della Cisgiordania. Si tratta di “una mossa delicata e in parte simbolica- prosegue- in gran parte promossa dal governo francese” e dal presidente Macron.

QUALI STATI PRONTI A DIRE SÌ O NO E LA POSIZIONE DELL’ITALIA

Secondo il quotidiano inglese i Paesi che si aggiungeranno all’elenco dei 147 stati delle Nazioni Unite che attualmente riconoscono la Palestina sono, oltre ad Australia, Canada e Regno unito, anche Belgio, Francia , Lussemburgo, Portogallo, Malta e “forse Nuova Zelanda e Liechtenstein”. E forse anche altri “faranno l’annuncio formale lunedì in una conferenza speciale delle Nazioni Unite per rilanciare la causa tramontata di una soluzione a due stati per il conflitto palestinese-israeliano”. Diversamente “Germania, Italia e alcuni Stati baltici sono i maggiori oppositori al riconoscimento, ma all’interno del governo di coalizione italiano- aggiunge il quotidiano- sta aumentando la pressione per il rischio di incorrere nelle ire degli Stati Uniti”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it