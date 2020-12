Gran Bretagna e Usa guidano la corsa mondiale al vaccino

AGI – In tutto il mondo è corsa al vaccino anti-coronavirus e la casa farmaceutica Moderna prevede di avere tra i 100 e i 125 milioni di dosi disponibili a livello globale nel primo trimestre del 2021, di cui 85-100 milioni negli Stati Uniti e 15-25 milioni al di fuori degli Usa. In Europa la Gran Bretagna anticipa tutti con la previsione di avviare la campagna la prossima settimana, probabilmente martedì, dopo che ieri sono arrivate le prime dosi del farmaco sviluppato da Pfizer/BioNTech. E le autorità di Mosca hanno annunciato che già da oggi è possibile per gli operatori educativi e sanitari prenotare on line l’appuntamento.

