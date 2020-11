Gran finale al trofeo Aci Como, Rivia difende primato

Tutto pronto per l’edizione numero trentanove del Trofeo ACI Como, grande finale Nazionale della Coppa Rally di Zona ACI Sport e round conclusivo della Suzuki Rally Cup. In totale 17 i partecipanti di Suzuki Italia compreso l’aostano Simone Goldoni insieme ad Eric Macori, trasparente ai fini della classifica di trofeo che correrà a Como per portare al successo la sua Swift Hybrid nella categoria Classe R1 Ibr. Naz. Sarà battaglia tra i sedici equipaggi a bordo di Suzuki, scelte tra i modelli sportivi SWIFT 1.6 Sport R1, SWIFT 1.0 Boosterjet R1 oppure Racing Start e Baleno 1.0 Boosterjet, con le quali si sono sfidati in questa stagione compressa per il verdetto finale nel trofeo e relativo montepremi messo in palio da Suzuki Italia.

