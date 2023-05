Gran finale per ‘Don’t forget the lyrics’: vince Adriano Mariotti con ‘Mi vendo’

BOLOGNA – Finalmente Don’t Forget The Lyrics ha il suo campione dei campioni: alla fine, a trionfare, è stato Adriano Mariotti che ha cantato ‘Mi vendo’ di Renato Zero in coppia con Sabrina Salerno. Fan soddisfatti, anche se in molti speravano in un pareggio, indecisi se tifare per Adriano e Mirko.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriano Mariotti (@adrianomariottiofficial)

Puntata dopo puntata, Don’t Forget The Lyrics ha conquistato il pubblico (e i social) grazie soprattutto alla bravura e alla simpatia del presentatore, Gabriele Corsi. Storico componente del Trio Medusa, Corsi ha fatto breccia nei telespettatori con il suo stile carico di entusiasmo, ironico ma mai offensivo, e anche molto empatico: se volete farlo commuovere, fategli ascoltare Mia Martini. Ma come non capirlo.

Al successo della trasmissione hanno contribuito anche la Stai sul pezzo band e i due coristi, Antonella Lo Coco e Marco Stabile, che hanno accompagnato e guidato tutti i concorrenti, non sempre intonatissimi o precisi sul tempo delle canzoni. Sul palco anche gli “Scoordinati”, un gruppo di ragazzi che balla durante le esibizioni e che è spesso preso in giro affettuosamente da Corsi.

Ma la vera protagonista della trasmissione è la musica italiana, da quella più recente a quella dei nostri genitori. In ogni puntata i tre concorrenti devono dare sfoggio della loro memoria, cantando senza sbagliare le parole delle canzoni che man mano vengono selezionate. Alla Scalata finale accede un solo concorrente che deve superare vari livelli e può vincere fino a 5mila euro.

Don’t Forget The Lyrics, che di solito va in onda sul Nove alle 20.20, per questa puntata finale del 21 maggio è sbarcata eccezionalmente in prima serata, alle 21.25, forte dello share registrato finora e come chiedevano a gran voce i fan. Una cosa è stata immediatamente notata dai telespettatori: l’eleganza di tutti i protagonisti, a partire da Corsi ‘tiratissimo’ in uno smoking che non avrebbe affatto sfigurato a Sanremo, e del resto sono in tanti a tifare per vederlo presentare il Festival.

Ospiti d’eccezione della serata Sabrina Salerno e Anna Tatangelo che hanno affiancato i due super campioni in gara, Adriano e Mirko: due veri ‘mostri’ nel memorizzare i testi delle canzoni e che, con la loro simpatia e genuinità, sono entrati nel cuore della gente a casa. E alla fine ha trionfato appunto Adriano con Sabrina Salerno.

Adriano non ha mancato di condividere sui social la foto del pre gara: cena con lo sfidante Mirko e con altri concorrenti, che dimostra il legame di amicizia che si crea

Alla fine, in questa puntata del gran finale, le più ansiose sembravano proprio Salerno e Tatangelo. La coppia vincitrice Sabrina-Adriano, oltre che la vittoria, ha conquistato anche il montepremi di 10mila euro, il doppio del solito.

Si conclude così la terza edizione del programma. Ma Gabriele Corsi ha salutato dicendo “Ci vediamo presto. Ci vediamo molto, molto presto”. E i fan non vedono l’ora.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

continua a leggere sul sito di riferimento