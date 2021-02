Granada, gli spagnoli perdono per 3 a 2 con l’ultima in classifica

Oggi nel 24esimo turno della Liga, si sono affrontate Granada e Huesca. Gli avversari del Napoli in Europa League sono usciti sconfitti dal campo dell’Huesca ultima in classifica.

Granada, gli avversari del Napoli battuti per 3 a 2 dall’ultima in classifica

Nel match di oggi il Granada non è riuscito a superare in trasferta l’Huesca. Fino ad oggi la squadra spagnola ultima in classifica era riuscita ad imporsi solo tre volte sugli avversari. Gli uomini di Diego Martinez avranno probabilmente accusato la stanchezza dopo la vittoria in casa di giovedì contro il Napoli.

I biancorossi non vincono in campionato da più di un mese, penalizzati anche dalle numerose assenze. Dunque sia i partenopei che gli spagnoli sono particolarmente in difficoltà viste le assenze che caratterizzano tutti i reparti delle due squadre.

Così come il Granada anche il Napoli oggi è uscito sconfitto dal campo dell’Atalanta per 4 a 2. Gli azzurri affronteranno nuovamente i biancorossi giovedì 25 e per passare i sedicesimi di finale dovranno segnare almeno 3 goal.

