Granada, Martinez: “Contro il Napoli sarà difficile ma quanto entusiasmo”

Nella giornata di oggi sono andati in scena i sorteggi per i sedicesimi di Europa League. La sorte ha scelto i Granada del tecnico Diego Martinez come prossimi avversari del Napoli di Gennaro Gattuso. Un sorteggio commentato dallo stesso tecnico della compagine spagnola ai microfoni del canale ufficiale della società.

Granada, le parole del tecnico Martinez

“Sapevamo che ci sarebbe potuta capitare una squadra difficile e così è stato. É uno dei club più importanti in Italia, di grande prestigio. Andremo a giocare in uno stadio che porta il nome del grande Diego Armando Maradona. Credo sia un sogno di tutti poter giocare questa sfida e sappiamo che sarà difficile superare il turno ma molto entusiasmante. Di certo adesso tutti seguiranno l’evolversi della Serie A e il lavoro di un grande club come il Napoli, però noi adesso abbiamo altri impegni. Stiamo in un momento magnifico”.

