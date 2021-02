Granada, Martinez: “Herrera ha avuto un problema muscolare, ma vogliamo battere il Napoli”

Brutta notizia per il Granada di Diego Martinez. La squadra spagnola, attesa a Napoli il prossimo mercoledì per la gara di ritorno dei sedicesimi di finale contro gli azzurri di Gattuso, ha perso anche Yangel Herrera, il centrocampista che lo scorso giovedì aveva aperto le marcature contro Meret e compagni.

Granada, Martinez sull’infortunio di Herrera

“Herrera ha avuto un problema muscolare ma non conosciamo ancora l’entità. Vedremo quello che ne uscirà dagli esami. Dobbiamo restare concentrati su ogni partita: adesso pensiamo a giovedì, un appuntamento storico per noi in cui proveremo a passare il turno eliminando il Napoli. Sapevamo che il turnover ci avrebbe messo un po’ in difficoltà, ma non potevamo fare altrimenti se vogliamo arrivare alla gara di giovedì ad un buon livello. Capiremo solo nelle prossime ore chi sarà pronto per giocare. La nostra priorità è la Liga, ma stiamo giocando tante partite e non possiamo rischiare i calciatori. Ho provato a dare tanti minuti a chi aveva giocato meno fin qui. Non cambia la nostra stagione, dovremo lottare in ogni partita”. Queste le parole dell’allenatore spagnolo dopo la sconfitta in campionato con l’Huesca. Il tecnico spera di recuperare il venezuelano in extremis per giovedì.

