Granada, Martinez in conferenza: “La squadra ha fatto una grande gara, abbiamo reso felici i nostri tifosi”

Diego Martinez, tecnico del Granada, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. L’allenatore ha commentato la vittoria degli andalusi contro il Napoli in Europa League.

Granada, Martinez in conferenza

“Per noi è importante aver reso felici i nostri tifosi, perché era una gara difficile che ci trasmette fiducia per la gara di ritorno. La squadra ha fatto una grande gara, nella prima parte abbiamo sfruttato gli spazi. Per noi è stato difficile giocare una gara a tutto tondo, abbiamo dovuto fare uno sforzo triplice. Devo fare i complimenti alla squadra per come ha giocato la gara”.

