Granada, Martinez in conferenza: “Orgogliosi per la qualificazione, il Napoli è una big”. Puertas: “Ci abbiamo sempre creduto”

Diego Martinez, tecnico del Granada, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. L’allenatore ha commentato il passaggio agli ottavi di finale di Europa League ai danni del Napoli.

Granada, Martinez in conferenza

“Siamo orgogliosi, è un evento storico da parte di questo club: tutti i tifosi del Granada sono per la prima volta agli ottavi di finale di Europa League. Quando arrivò il sorteggio tutti pensavano in Europa che non ce l’avremmo fatta. Invece abbiamo fatto una grande andata e stasera nel primo tempo dopo il gol a freddo abbiamo reagito. Siamo una squadra con la S maiuscola, siamo riusciti a rimanere uniti e siamo orgogliosi. Nel riscaldamento abbiamo perso Machis, poi Gonalons, Neva, German, e abbiamo messo in campo Soldado che non avrebbe dovuto giocare. La squadra ha valore e mentalità. Dopo due minuti abbiamo preso gol, ma non siamo crollati: abbiamo continuato a credere in ciò che stavamo facendo, abbiamo giocato mezz’ora ad altissimo livello. Poi tra infortuni e cambi le cose si sono fatte difficili, è stato un esercizio di sopravvivenza. Non posso dire niente ai miei, hanno dato l’anima: cosa dire di più? Grazie a tutti, anche a chi non ha giocato. Il Napoli è una big, lo stipendio di un loro giocatore può essere superiore a tutto il nostro monte ingaggi: ciò dà valore al passaggio del turno. Mi sento fortunato ad allenare giocatori imprescindibili, quando ho bisogno di loro si fanno sempre trovare pronti. Nell’intervallo ho detto ai miei di essere orgogliosi di vivere una esperienza del genere”.

Le parole di Puertas

Insieme al tecnico Martinez ha parlato in conferenza stampa anche il centrocampista del Granada, Antonio Puertas: “Sia lui che lo staff ci hanno incoraggiato molto all’intervallo, nonostante la sfortuna e gli infortuni. Ci hanno chiesto di restare concentrati nonostante l’1-1, ci hanno dato la forza necessaria per affrontare il secondo tempo. Non ci siamo arresi, ci abbiamo sempre creduto. Se mi date un pizzico non lo sento, ho parlato con compagni e staff e sono tutti felici e che piangevano di gioia. Ricordo i tempi duri del Granada, ma oggi è tutti i tifosi devono godere il momento. Il sorteggio? Siamo arrivati fin qui, saremo felici di ogni avversario: sarà un’altra finale che affronteremo come tutte le altre partite”.

