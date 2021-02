Riprende il cammino europeo del Napoli che stasera affronta nell’andata dei sedicesimi di Europa League gli spagnoli del Granada. Gattuso stasera deve rinunciare a ben nove elementi. Squadra quindi rimaneggiata e formazione quasi obbligata per il tecnico ex Milan. A centrocampo Lobotka farà coppia con Fabian. Ruolo da sotto punta invece per Elmas. Con il macedone in campo, turno di riposo per lo stakanovista Zielinski.

Granada-Napoli, le formazioni ufficiali: Gattuso lancia Fabian e Lobotka dal primo minuto

Queste le formazioni ufficiali:

GRANADA (4-5-1): In attesa

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Makismovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne

RASTELLI ELOGIA IL NAPOLI: CONTRO LA JUVE VITTORIA MERITATA

The post Granada-Napoli, le formazioni ufficiali: Gattuso lancia Fabian e Lobotka dal primo minuto appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento