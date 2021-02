[tps_title]Granada-Napoli, le probabili formazioni[/tps_title]

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU TWITTER

Domani alle 21 sarà tempo di Granada-Napoli, gara valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League in cui gli azzurri di Gattuso arrivano rimaneggiati con tantissime assenze. Poche alternative in panchina per i partenopei. Ecco le probabili formazioni di CalcioNapoli1926.it.

The post Granada-Napoli, le probabili formazioni: Gattuso in emergenza, due big verso il riposo appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento