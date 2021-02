Granada-Napoli, raddoppio per gli spagnoli: diagonale di Kenedy | VIDEO

Dopo il gol dell’1-0 di Yangel Herrera il Granada raddoppia pochi minuti dopo con l’ex esterno del Chelsea Kenedy. Il brasiliano ha colpito Meret con un diagonale incredibile, che passa poco sotto la mano del portiere azzurro.

IL GRANADA RADDOPPIA CON KENEDY

Al 22esimo il ragazzo colpisce in contropiede dopo una disattenzione del centrocampo, grazie ad un diagonale quasi imparabile per Meret. Un Napoli quasi irriconoscibile, che subisce due gol in pochissimi minuti.

https://twitter.com/le_xxiv/status/1362498897709568006

