Granarolo, Anpal approva il piano “Un passo avanti”

BOLOGNA (ITALPRESS) – Granarolo annuncia che l’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (Anpal) ha approvato, nell’ambito del Fondo Nuove Competenze, il progetto “Un passo avanti”.

Alla luce della recente accelerazione generata dalla trasformazione digitale, Granarolo ha deciso di potenziare la propria proposta formativa verso impiegati e addetti alla produzione per diffondere al proprio interno nuove competenze. L’obiettivo è anche di puntare a una transizione resiliente che consenta di approcciare in modo trasformativo il business, sempre maggiormente orientato verso la sostenibilità nelle sue tre declinazioni (economica, ambientale e sociale) che non possono prescindere dall’innovazione.

Il progetto vede coinvolti complessivamente 482 lavoratori di cui 282 nell’area Corporate per un monte ore pari a 8.274 ore e 200 nell’area Manufacturing per un monte ore pari a 12.178 ore.

