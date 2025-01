Granarolo punta sull’estero con specialità locali, Dop e plant based

Prevista la partecipazione a 10 fiere in giro per il mondo nel 2025

Milano, 26 gen. (askanews) – Granarolo punta sulla crescita internazionale attraverso la partecipazione per tutto il 2025 ad alcune delle più rilevanti fiere nazionali e internazionali. Il gruppo in occasione di questi appuntamenti presenterà le gamme e le novità di prodotto più distintive del proprio portafoglio con l’obiettivo di contribuire al rafforzamento del proprio posizionamento competitivo in Italia e all’estero, con particolare focalizzazione su Europa e Americhe. Protagonisti saranno i formaggi di eccellenza e le specialità casearie italiane, sia per quanto riguarda i formaggi freschi, in particolare quelli della tradizione pugliese, dove la novità più importante sarà la presentazione del nuovo polo produttivo di Gioia del Colle (BA), sia per i duri e Dop come Parmigiano Reggiano, Gorgonzola e formaggi di capra.

Al momento sono 10 gli eventi confermati che vedranno la partecipazione di Granarolo nel corso del 2025 in tutto il mondo, dal Winter Fancy Fooda Las Vegas appena concluso, al Sirha a Lione, in corso fino al 27 gennaio, passando per TuttoFood a Milano dal 5 all’8 maggio, l’Anuga di Colonia, in Germania a ottobre finendo con lo Shanghai global food trade show a novembre.

Le novità più importanti che Granarolo porterà sui mercati internazionali comprendono le specialità della tradizione casearia pugliese, che saranno prodotte nel nuovo stabilimento caseario del gruppo a Gioia Del Colle (BA), con il lancio, per l’Italia, della nuova gamma di formaggi freschi a marchio Perla e, per l’estero, delle novità Burrata e Stracciatella Granarolo made in Puglia, la linea benessere, che riunisce tutti i prodotti funzionali del gruppo dedicati a specifici bisogni come Granarolo Benessere High Protein, la gamma che nel 2023 ha realizzato oltre 12 mln di euro di fatturato ed è leader nel segmento dei formaggi freschi proteici in Italia, e la linea Granarolo Benessere Accadì Senza Lattosio; ci sono poi le specialità della tradizione casearia italiana e formaggi duri Dop: oggi il gruppo ha in portafoglio numerose Dop da stabilimenti di eccellenza, come Parmigiano Reggiano, Gorgonzola, Pecorini, formaggi di capra e recentemente anche la mozzarella di latte di bufala grazie allo stabilimento Cuomo nell’Agro Pontino. Infine ci saranno Granarolo Expert, la linea di prodotti per i professionisti del fuori casa, il brand Unconventional, la linea alternative meat, 100% vegetale, che ha quota a volume del 55,6% nel comparto delle alternative alla carne grazie al Burger plant based, e tutte le gamme dello storico brand Yomo, nato nel 1947.