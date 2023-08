Granchio blu, Zaia: situazione più tragica dell’immaginabile

“Chiesto lo stato d’emergenza”

Venezia, 29 ago. (askanews) – Per Luca Zaia, presidente del Veneto, “la situazione relativa al granchio blu è più tragica di quanto venga percepita a livello nazionale”.

“Il Governo ha stanziato i primi 2,9 milioni di euro per questo cataclisma, ma stiamo parlando della tragedia più grande che sta colpendo la pesca del Veneto”, ha affermato Zaia incontrando i giornalisti. “Siamo stati i primi a chiedere al Governo lo stato di emergenza – ha proseguito il presidente – che non è solo un fatto di ristori, ma ci sono anche il tema dell’introduzione degli ammortizzatori sociali e quello di procrastinare i pagamenti e le scadenze rispetto all’Erario e agli istituti di credito. Non ho notizie nuove da Roma, ma so che l’argomento è all’attenzione di chi di competenza”.

A causa del granchio blu, ha concluso il governatore, “quest’anno segneremo un -80% di produzione di vongole. Il rischio è che si venga a stravolgere un profilo identitario e non si riescano più a coltivare le vongole in laguna”.