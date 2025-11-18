grande-accoglienza-di-trump-per-bin-salman-alla-casa-bianca

Fanfara e sorvolo aerei per il principe ereditario saudita

Milano, 18 nov. (askanews) – Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman è arrivato alla Casa Bianca con un tributo di fanfara e un sorvolo aereo, nella sua prima visita negli Stati Uniti dall’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto il principe al suo arrivo, affiancato da alti funzionari statunitensi e sauditi, con un gruppo di aerei da combattimento che hanno sorvolato la Casa Bianca prima che i due leader facessero il loro ingresso. Si prevede che i due firmeranno accordi nel settore della difesa e del nucleare, che vedranno la vendita di caccia stealth F-35 statunitensi all’Arabia Saudita.