grande-black-out-elettrico-in-spagna-e-portogallo

Roma, 28 apr. (askanews) – Un blackout elettrico ha colpito oggi tutta la penisola iberica. Lo ha riferito Red Eléctrica (Ree), l’azienda che gestisce la distribuzione, aggiungendo che l’anomalia coinvolgerebbe anche altri Paesi europei.

Sul proprio account X, Ree ha fatto sapere di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia elettrica, in collaborazione con le aziende del settore, e che “si stanno analizzando le cause e si stanno dedicando tutte le risorse disponibili per risolvere il problema”.

Il blackout ha provocato gravi disagi nelle città spagnole: a Madrid, gli agenti di mobilità sono stati dispiegati per regolare manualmente il traffico, con i semafori fuori servizio. La situazione si sovrappone a una sciopero dei lavoratori della manutenzione semaforica iniziato oggi, che, secondo il delegato municipale Borja Carabante, avrebbe dovuto avere “scarsa ripercussione”. Negli ospedali, le sale operatorie sono alimentate da generatori elettrici. Anche i trasporti pubblici sono fermi. All’aeroporto di Lisbona, in Portogallo, è grande la confusione di migliaia di passeggeri, secondo quanto riportato da El Pais.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez e la ministra della Transizione Ecologica Sara Aagesen si sono diretti oggi al centro di controllo di Red Eléctrica, dopo il blackout generalizzato che ha colpito la Spagna. Fonti governative hanno riferito a Servimedia che il presidente del governo ha convocato i ministri. Alcuni di loro si trovavano all’evento “Invest in Spain”, che nel pomeriggio sarebbe dovuto essere chiuso da Sanchez, ma hanno lasciato l’evento dopo il blackout. “Si stanno analizzando le cause e si stanno dedicando tutte le risorse per risolvere la situazione”, hanno affermato fonti di Moncloa.

La possibile causa

Una possibile causa del massiccio blackout che sta interessando la Penisola iberica e il sud della Francia è in incendio che si è sviluppato sul monte Alaric, in Francia, che avrebbe danneggiato la linea di alta tensione tra Perpignan e l’est di Narbona. Lo afferma TVE, citando l’operatore elettrico REN.