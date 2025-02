Grande fratello, Alfonso D’Apice eliminato. Anna Pettinelli: “Cafone”

BOLOGNA – Prosegue il Grande fratello (nel disinteresse generale) e anche nella puntata di ieri, 17 febbraio, ci sono state sorprese, nomination, discussioni e anche un concorrente eliminato. Ad avere la peggio nel televoto è stato Alfonso D’Apice, che alla fine è uscito dalla porta rossa. Anche il tentativo di riaprire la porta (in caso di seconda vita) è andato male. Ci ha provato sia con la destra che con la sinistra, a riaprire la porta, ma niente da fare. Alfonso D’Apice si scontrava con Iago Garcia, Chiara Cainelli, Amanda Lecciso, Shaila Gatta e Giglio. Napoletano di 25 anni, Alfonso prima del Grande fratello si era fatto conoscere partecipando alla trasmissione Temptation Island, da cui era uscito ‘scoppiato’ dalla fidanzata Federica Petagna.

Prima di uscire, Alfonso ha raccontato di un flirt (millantato?) con la concorrente Mariavittoria Minghetti che sarebbe avvenuto a inizio dicembre, con messaggi d’amore scambiati sulla lavagna e promesse di amori futuri. L’interessata (che nel frattempo all’interno del programma si è ‘fidanzatissima’ con Tommaso Franchi) ha detto che non era vero e anche altri testimoni (a partire da Jessica Morlacchi) si sono schierati dalla sua parte. Ma la situazione ha creato nervosismo e Tommaso non è certo stato contento delle novità apprese, tanto che dopo lei e Mariavittoria hanno avuto un confronto teso.

LA SORPRESA A IAGO

La puntata ha visto due sorprese per altrettanti concorrenti: Iago Garcia ha ricevuto la visita della mamma, mentre per Stefania Orlando è arrivata l’insegnante di Amici Anna Pettinelli, sua grande amica. L’incontro di Iago Garcia con la mamma ha riservato molte emozioni, tanto che perfino il conduttore Alfonso Signorini si è commosso: “Non fatemi emozionare, divento patetico”, ha detto.

ANNA PETTINELLI CONTRO ALFONSO E CHIARA

Nel corso della puntata ci sono state anche discussioni accese. Anna Pettinelli si è molto arrabbiata con Alfonso e Chiara Cainelli, rinfacciando loro di aver trattato male Stefania (verso cui non avevano avuto parole gentili, nei giorni scorsi, anche e soprattutto sottolineando il fatto che avesse una certa età). “Vi siete comportati male, le avete detto ‘a te non ti vuole nessuno'”. E ancora, rivolgendosi a Alfonso: “Sei un cafone”, ha detto ad Alfonso. In conclusione, ha portato loro la biografia su Stefania Orlando, 10 pagine, “così vi preparate”.

SCONTRO SHAILA-HELENA

Nel corso della puntata, poi, Shaila ha avuto un faccia a faccia con Helena. “Mi ha detto che non sono intelligente, mi abbaia in faccia come fossimo allo zoo, quindi poco rispetto di chi ti parla. Sono arrivata che non ci capisco più niente“, ha attaccato Shaila. La Prestes contrattacca: “Io con lei non mi trovo bene individualmente, magari lavorare al mercato la aiuterebbe ad essere un po’ umile“. Shaila risponde: “Dovresti lavorarci tu, io ci vado tutti i giorni, ti aiuterebbe“. Che noia.

CHI È STATO NOMINATO

I nominati di questa puntata del programma sono Iago Garcia, Maria Teresa Ruta, Amanda Lecciso, Giglio, Maxime Mbanda, Federico Chimirri, Mariavittoria Minghetti, Chiara Cainelli, Stefania Orlando e Shaila Gatta.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it