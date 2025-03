Grande Fratello, è di nuovo amore tra Helena e Javier: cosa è successo con Lorenzo

(Adnkronos) – Tra Helena Prestes e Javier Martinez è tornata la pace. Dopo le affermazioni della modella brasiliana su Lorenzo Spoverato, che hanno spiazzato il pallavolista argentino, Helena e Javier hanno avuto modo di confrontarsi e di riappacificarsi. Ecco cosa è successo.

Durante la diretta della puntata di lunedì 17 marzo, è andato in onda un video in cui Helena si dichiarava dispiaciuta per come si è concluso il rapporto con Lorenzo Spolverato. Questo ha immediatamente allontanato Javier dalla modella, e nonostante ci sia stato un tentativo di chiarimento durante la notte, Martinez si è detto convinto di voler prendere le distanze.

Dopo aver riflettuto, Javier ha voluto riprovare ad avere un chiarimento con Helena. A prendere la parola è stata proprio la modella brasiliana, che ha detto: “Non ti devi preoccupare”, riguardo alla paura di Javier sui sentimenti che Helena potrebbe ancora provare nei confronti di Lorenzo Spolverato.

“Lo so, non c’è nessun problema, sono insicurezze mie”, ammette Javier. E spiega: “Però se una cosa mi da fastidio, te lo dico”. “Io non ti deluderò mai. Sarò sempre sincera con te”, ha concluso Helena, prima di avvicinarsi a Javier per farsi coccolare e mettere fine alle distanze.