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Grande Fratello, eliminata Paola Caruso: chi sono i concorrenti in nomination
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Grande Fratello, eliminata Paola Caruso: chi sono i concorrenti in nomination

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(Adnkronos) – Il ritorno stellare di Valeria Marini, il malore, lo scontro tra regine, un televoto decisivo. Queste le ultime news della 13esima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri martedì 28 aprile. Ma chi è uscito dal reality? 

Entusiasmo ma anche tensioni per l’ingresso a sorpresa di Valeria Marini nella Casa. I vecchi attriti con Antonella Elia hanno fatto scoppiare un confronto tra provocazioni e accuse.  

Ma uno scontro ha riguardato anche Paola Caruso e Alessandra Mussolini da una parte e Antonella Elia e Adriana Volpe che hanno attaccato Paola. 

Al centro della puntata anche il malessere improvviso di Valeria Marini, che a poche ore dal suo ingresso. Con autoironia, la showgirl ha ammesso in diretta di aver probabilmente esagerato a tavola. Ilary Blasi decide comunque di indagare e trasforma il caso in un piccolo ‘giallo’ in Mystery Room. 

Nelle Nomination della dodicesima puntata, i concorrenti che avevano ricevuto più voti erano stati Alessandra, Paola, Marco Berry e Lucia Ilardo. I primi a salvarsi sono stati Alessandra e Marco. Il duello finale ha visto confrontarsi Paola Caruso e Lucia Ilardo, ma è stata la prima a dover abbandonare definitivamente il gioco. 

La concorrente, classe 1985, nata a Catanzaro, per la quale la notorietà è arrivata grazie ad Avanti un altro! dove è diventata molto famosa grazie al suo ruolo di Bonas, ha accolto il verdetto con amarezza ma anche con consapevolezza, dichiarando di aver dato il massimo nonostante le difficoltà nel comprendere fino in fondo le dinamiche del reality. 

Valeria Marini, entrata come ospite speciale nei giorni precedenti, ha lasciato la Casa. Dopo aver vissuto alcune dinamiche con i concorrenti e aver condiviso momenti di gioco e convivenza, la showgirl ha lasciato definitivamente il programma. 

Francesca, Marco, Lucia, Raul, Alessandra e Adriana sono i sei Vip. in Nomination 

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