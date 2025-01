Grande fratello, la carica degli ex: rientrano in 6. Ecco chi sono (tripudio per Helena)

BOLOGNA – Nella storia del Grande fratello è una novità assoluta: un certo numero di ex concorrenti, persone eliminate dal programma in seguito a regolare televoto, verranno fatte rientrare in gioco nell’attuale edizione. Apriti cielo. La novità, che ha spiazzato per primi gli inquilini della casa più spiata d’Italia, è stata annunciata ieri sera dal conduttore Alfonso Signorini all’inizio della diretta. E ha sorpreso anche il pubblico, inevitabilmente. La proposta, ha spiegato, di “dare una seconda possibilità” ad alcuni concorrenti esclusi, sarebbe stata sottoposta alla volontà del pubblico (come poi è successo), come poi è successo nel corso della puntata. Il pubblico ha votato ‘sì’ e a quel punto è toccato anche una volta al pubblico decidere chi, tra tutti gli esclusi, dovesse rientrare: i ‘fortunati’, infatti, potevano essere solo sei, che diventeranno quattro nella prossima puntata: questi quattro torneranno formalmente a essere in gara a tutti gli effetti.

“IL PUBBICO DECIDE SE DARE UN’ALTRA POSSIBILITÀ”

Ecco le parole di Signorini: “Il Grande Fratello chiede a voi, pubblico a casa, se avete voglia di rimettere in gioco alcuni concorrenti. Siete solo voi, pubblico, a decidere con il televoto se dare loro un’altra possibilità. Solo se questo avverrà, attraverso un nuovo televoto potrete scegliere chi far rientrare al Grande Fratello”. Ai concorrenti invece che fino adesso sono rimasti in casa, il Grande fratello garantirà “bonus e vantaggi”, ha spiegato Signorini, per non creare disparità con chi rientra in gioco dopo essere stato eliminato.

LA RABBIA PER HELENA (MA ANCHE PER IAGO)

La novità del “ripescaggio”, che finora non si era appunto mai vista nella storia del programma, arriva dopo una sollevazione popolare, sui social, per l’uscita di Helena Prestes. Un verdetto, quello arrivato nella puntata del 13 gennaio, contestato a gran voce dai sostenitori e dal web, che hanno continuato a postare per giorni con l’hashtag #GiustiziaPerHelena chiedendo che venisse fatta rientrare. Non è stata l’unica esclusione che ha incontrato le ire del pubblico. Ad esempio anche quella di Iago, avvenuta mesi fa, aveva fatto molto arrabbiare il pubblico, in buona parte convinto che fosse uscito “il concorrente migliore di questa edizione”. Ora anche lui rientrerà in gioco.

LO STUPORE IN CASA

Ma andiamo con ordine. Dopo che il televoto del pubblico ha fatto passare la novità del ripescaggio (e come poteva essere diversamente?), Signorini ha comunicato la notizia ai concorrenti in gioco. Che sono rimasti piuttosto meravigliati.

CHI SONO I SEI RIPESCATI

Poi si è passati alla scelta di ‘chi’ potesse rientrare, nella platea di tutti gli esclusi. Ad eccezione di chi non si è dato disponibile per tornare nella casa: solo tre concorrenti. Yulia Naomi Bruschi, Eleonora Cecere e Ilaria Clemente. La rosa degli esclusi tra cui il pubblico ha scelto i sei ‘ripescati’ era formata da 11 persone, tra cui il pubblico ne ha scelti sei. Neanche a dirlo, tra i ripescati c’è stata Helena Prestes. tripudio in studio e lei che saltava di gioia. Sono rientrati anche Jessica Morlacchi (che aveva abbandonato in polemica dieci giorni fa), Federica Petagna, Michael Castorino, Iago Garcia, Eva Grimaldi (l’eliminata di ieri sera stessa). ‘Punito’ Enzo Paolo Turchi, che aveva portato in casa il famigerato bigliettino destinato a Luca Calvani (e di questo ieri sera si è parlato a lungo).

SALTANO TUTTE LE REGOLE

La scelta del ripescaggio non è certamente legata soltanto alle proteste per l’uscita di Helena. Il programma è in difficoltà a livello di ascolti (alcune serate sono state pessime, rispetto al passato) e tra l’altro nel corso del programma, per svariati motivi, ci sono finora stata molti abbandoni non preventivati (per citarne alcuni Ilaria Clemente incinta, ad esempio, Eleonora Cecere uscita perchè a casa il marito non riusciva a gestire le figlie e la casa; Enzo Paolo Turchi, che ha scelto di uscire). Insomma, far rientrare qualcuno dà una mano per tenere vivo il gioco (che deve durare fino a Pasqua). E poi la novità potrebbe solleticare l’interesse del pubblico per la creazione (inevitabile) di dinamiche originali, nuove discussioni e (forse) nuove alleanze.

Resta lo scetticismo per un gigantesco controsenso in sè: il televoto (sovrano) li aveva eliminati. Ora rientrano e questo significa, fatto, che tutte le regole saltano. Compresa la regola numero uno del Grande fratello, quella su cui il Gf non ha mai soprasseduto: ovvero il fatto che chi stava in casa non potesse in alcun modo avere informazioni dall’esterno, sul gradimento, sulle opinioni del pubblico, etc. E ora come la mettiamo visto che queste persone che rientrano hanno trascorso settimane, quando non mesi, fuori dalla casa? Diciamo che le regole sono tutte saltate, a questo punto. Si vedrà.

