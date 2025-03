Grande Fratello, puntata 17 marzo: tutto quello che è successo

(Adnkronos) –

Tommaso Franchi è stato eliminato dal Grande Fratello tramite televoto flash. Il concorrente ha dovuto abbandonare la Casa nel corso della puntata del reality show andata in onda ieri, lunedì 17 marzo. Ecco il riassunto della quarantesima puntata.

Il tanto atteso chiarimento tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si è trasformato durante la puntata in un accesso scontro. I due, che ormai non sono più una coppia, pare non riescano più a stabilire una tregua. “Indossi una maschera da quando ci siamo lasciati. A me fa rabbia perché io voglio bene a lui e il mio sentimento esiste. Mi chiedo se ho idealizzato”, ha detto l’ex velina.

Il televoto vedeva in nomination Helena Prestes, Shaila Gatta, Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti e Javier Martinez, ed è proprio il pallavolista argentino a dover abbandonare la Casa. Tuttavia, il concorrente ha avuto la possibilità di rientrare in gioco perché, in quanto veterano del GF, ha ottenuto un bonus, la seconda vita. L’argentino è rientrato nella Casa pochi minuti dopo la sua eliminazione.

Il cerchio si stringe e la finale si avvicina. Il prossimo televoto decreterà l’eliminato della semifinale di questa edizione del Grande Fratello. Il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare tra Helena Prestes, Giglio e Chiara Cainelli.