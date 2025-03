Grande Fratello, Shaila lascia Lorenzo in finale: “Il nostro è stato un amore tossico”

(Adnkronos) – “Ho vissuto un amore tossico, io sono stata usata e poco amata”, con queste parole Shaila Gatta è intervenuta durante la finale del Grande Fratello oggi 31 marzo per avere un confronto diretto con Lorenzo Spolverato, mettendo fine definitivamente alla loro relazione.

Lorenzo Spolverato ha ammesso di aver pensato a Shaila Gatta per tutta la settimana, aspettando solo il momento di rivederla per poter vivere fuori dalla Casa la loro relazione, che ammette essere stata “turbolenta”. Ma l’ex velina ha fatto il suo ingresso dalla porta rossa per mettere un punto alla relazione: “È stata una settimana difficile. Sono entrata con ideali di donna libera, poi sono caduta di nuovo vittima di me stessa e delle mie stesse dinamiche”, ha esordito la ballerina, mentre lui ascoltava sbigottito.

“Questo non è un amore sano. Sono stata usata, poco amata, il nostro è stato un amore tossico. L’amore sano è fatto di comprensione, di tutela, tutela di come si tocca una donna, di come si litiga”, ha aggiunto.

Parole che hanno lasciato Lorenzo Spolverato di sasso: “Mi hai scaricato tutto, sono terrorizzato, non ho parole. Ho vissuto un’intera settimana pensandoti e non vedevo l’ora di tornare da te. Sto tremando”, ha replicato il finalista, chiedendo ulteriori spiegazioni alla ballerina. “Quando uscirai, capirai cosa sto dicendo”, ha concluso Shaila Gatta.