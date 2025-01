Grande fratello, Signorini Ponzio Pilato: “Ha deciso il pubblico”. E i concorrenti diventano ‘immortali’

BOLOGNA – “Noi avevamo bisogno di prolungare il programma”, servivano “nuove dinamiche” e “ci serviva gente rodata”. “È il pubblico che ha deciso che rientrassero e che sta decidendo chi deve rientrare”. Insomma, il messaggio è “Se vi va bene, bene. Sennò attaccatevi”. Alfonso Signorini veste i panni di Ponzio Pilato e se ne lava le mani, in apertura di puntata di ieri sera del Grande Fratello, di tutto il macello che da giorni si sta scatenando dopo le ultime clamorose novità arrivate dal programma. Di fatto, con questo discorso, Signorini scarica la colpa sul pubblico (lo stesso pubblico che in queste ora è furibondo e scrive al Codacons intenzionato a chiedere indietro i soldi spesi nei vari televoti) e liquida così l’incredibile pasticcio del ‘ripescaggio’, che ha visto tornare in gioco, tra la puntata di lunedì 20 gennaio e quella di ieri 23 gennaio, quattro concorrenti che erano stati già eliminati : Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Eva Grimaldi e Iago Garcia. Un fatto inedito, clamoroso e mai accaduto al Grande fratello, in palese violazione di alcune regole pilastro del programma (come l’impossibilità di avere informazioni dall’esterno e la ‘solfa’ ribadita a ogni piè sospinto sul pubblico ‘sovrano’): inevitabili le polemiche, dentro la casa e fuori, tant’è che nei giorni scorsi sul web è andata in scena una vera rivolta al grido di #VergognaGF.

“IL GF DÀ COLPI BASSI. IL PUBBLICO HA DECISO DI FARLI RIENTRARE”

“Voi avete deciso di dare la possibilità agli ex concorrenti di rientrare”, dice Signorini rivolgendosi al pubblico. E poi, ai concorrenti piuttosto amareggiati dentro la casa, il conduttore dice: “Io al posto vostro sarei incavolato come una iena, ma questi sono i colpi bassi e alti del Gf. Si ha tutto il diritto di incavolarsi. Però vi devo dire due cose: perché il Gf ha deciso di ricorrere a questa scelta? Perché il programma durerà ancora a lungo quindi avevamo esigenza di rinnovare e infatti entreranno anche nuovi concorrenti. Poi avevamo però anche l’esigenza di avere gente rodata affinché si creassero dinamiche. Ma è il pubblico che sta decidendo chi deve entrare. E a monte è il pubblico che ha deciso di farli rientrare. Loro potevano dire di no e invece il pubblico ha detto di sì. Lo stesso pubblico che ha eliminato Helena massicciamente è lo stesso pubblico che ha votato per farla rientrare”, dice Signorini. E i concorrenti in casa, spiega il conduttore, riceveranno anche loro dei vantaggi, per essere messi sullo stesso piano dei ‘miracolati. Quali?

LA “SECONDA VITA” PER 4 CONCORRENTI

Nella scorsa puntata Signorini aveva parlato di premi e bonus per i concorrenti ‘veterani’ (mai finora eliminati), ieri sera ha spiegato il giochino: “Ognuno di voi ha una seconda possibilità di salvarsi una volta come loro- dice Signorini-.. Quindi, se il pubblico deciderà che è d’accordo, quattro di voi nonostante l’eliminazione potranno tornare in gioco”. Come come? Proprio così: come ieri quattro concorrenti sono stati fatti rientrare e rimessi in gioco, per altri quattro dentro la casa viene prevista la possibilità di “una seconda vita”. Che potranno giocarsi nel momento in cui dovessero essere eliminati (fino alla semifinale). A decidere i quattro concorrenti che diventano ‘immortali’ è stato chiamato il pubblico, facendoli votare con un televoto durante la puntata di ieri sera. Alla fine, i concorrenti immortali (o “highlander”, dice qualcuno in rete) sono: Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Zeudi Di Palma e Javier Martinez. Ma attenzione perchè loro ieri sera non hanno saputo di esserlo. Lo scopriranno solo se verranno eliminati e il Gf gli darà la notizia della “seconda vita” in serbo per loro. Difficile non dare ragione a chi, ormai da giorni, sostiene che il Grande fratello sia diventato “un circo”.

Stefania Orlando prova un timido: “Le persone che sono uscite hanno attinto a informazioni esterne”. Signorini tira dritto, senza dare risposte di merito, e si limita a dire che “anche chi è li ha attinto a informazioni dall’esterno”. Luca Calvani per il famigerato bigliettino ricevuto da Enzo Paolo Turchi, Lorenzo Spolverato che ha dato un’occhiata a un cellulare mentre rientrava dalla settimana passata al Gf spagnolo. Tutte cose che, in altre edizioni, avrebbero valso un provvedimento o forse una squalifica. Invece, questa volta, sono passate in cavalleria. Ma che restano in ogni caso ben diverse, a livello di ‘peso’, dal fatto di far rientrare in casa gente che è stata fuori magari mesi e ha oltremodo chiara la percezione che all’esterno si ha del gioco e dei concorrenti in casa. Ma va bene tutto, a questo punto. E chissà se l’anno prossimo il programma avrà il coraggio di ripartire. Al televoto, intanto, per l’eliminazione della prossima puntata: Amanda, Iago, Lorenzo, Luca, Shaila e Stefania.

