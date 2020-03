La puntata di Grande Fratello Vip 4 di mercoledì 11 marzo 2020, si è aperta col discorso di Alfonso Signorini, conduttore che ha anche svelato da dove va in onda stasera, ovvero dagli studi tv di Cologno Monzese e non nei più abituali di Cinecittà. “Una puntata un po’ particolare e difficile”, “Ci siamo chiesti se andare in onda” e “Dovevamo esserci” le sue parole. Il video da Mediaset Play.

continua a leggere sul sito di riferimento