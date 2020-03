Grande Fratello Vip 2020: Antonella si sente “tradita” da Sossio. Il calciatore non saprebbe se “salvare” lei o Antonio Zequila

In cucina scoppia una “lite” tra l’ex calciatore e la showgirl a causa di un fraintendimento. La Elia non riesce a credere che in una ipotetica nomination con Antonio, Sossio non la salvi immediatamente. Il calciatore si giustifica dicendo che sarebbe in difficoltà perchè con Antonio si diverte e non avrebbe motivi validi per non salvarlo. Ma la show girl risponde: “beh io non avrei nessun dubbio se tu sei un mio amico”. Insomma, la finale si avvicina e le maschere sono cadute tutte. Antonella è rimasta sempre la più sincera aldilà dei suoi modi discutibili. Ecco il Video Mediaset

