Grande Fratello Vip 2020: Antonio Zequila si offende per la poesia di Sossio Aruta | Video Mediaset

Antonio Zequila legge un componimento di natura allegorica che sente essere riferito alla sua persona e la cosa lo disturba alquanto. Antonio non ci sta! Non accetta che si possa pensare di lui che è un lecca sedere, così come è scritto nella “poesia”. L’attore quindi chiede fermamente che quella frase venga cancellata dal componimento. Beh abbiamo capito che Antonio è di una permalosità assurda e non accetta nemmeno una semplice ironia… Rilassati e fatti una risata! Era semplicemente uno scherzo e non è un buon motivo per adirarsi. Ecco il Video Mediaset.

