Grande Fratello Vip 2020, arrivano delle nuove stanze: ecco i nomi dei nuovi locali del reality

Al Grande Fratello Vip 2020 arrivano delle assolute novità per quel che riguarda le stanze dentro cui si muoveranno i vari protagonisti. Vi abbiamo incuriosito? Ecco le novità sulle “nuove” stanze.

Grande Fratello Vip: il ritorno della Suite e l’annuncio di un nuovo locale, il Privè

Fermo restando che l’anima principale del programma sarà sempre Il Confessionale che negli anni ci ha regalato emozioni, lacrime, arrabbiature ma anche siparietti hot (tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser) ci saranno altre stanze, che promettono di regalare momenti divertenti e tante risate.

Stando a quanto dichiarato dal capo struttura del programma Andrea Palazzo, nella Casa arriverà una zona molto scomoda. Sarà un vecchio laboratorio di alcuni hacker che lavoravano clandestinamente. E’ stato ribattezzato Privè, ma solo perché è privato di tutto. Quindi nulla a che vedere con il Privè delle discoteche che sono dei locali dotati di tutto e riservati ad alcune persone.

Insomma, una sorta di laboratorio fantastico che è privato di tutto e dove praticamente non c’è nulla!

Ritorna la Suite al Grande Fratello Vip

Poi ci sarà un gradito ritorno che è la Suite, un locale che per alcuni anni era stata messo da parte. Alcuni concorrenti potranno finire i questa zona della Casa per svariate ragioni. Un posto un po’ fiabesco e colorato che è stato allestito tipo un cartoon. Naturalmente in questo posto potranno nascere e svilupparsi delle storie d’amore che appassionano molto il pubblico.

Infine un’altra novità: Il Castigatoio al GFVIP

Infine ci sarà un’altra stanza che è stata chiamata il Castigatoio, dove dei malcapitati concorrenti subiranno qualche penitenza ma sempre conservando l’anima giocosa e ridanciana di uno spettacolo come il Grande Fratello Vip. Ricordiamo infatti che il reality è soprattutto un programma televisivo per cui si punta molto a fare spettacolo e ad intrattenere il pubblico.

Vi piacciono tutte queste novità?

