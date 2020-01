Carlotta Maggiorana piange per il padre al Grande Fratello Vip 2020. Nella settima puntata di ieri sera, lunedì 27 gennaio, l’ex Miss Italia ha ricordato l’indimenticato papà, purtroppo morto quando lei aveva soltanto 15 anni. Per fortuna, però, la sorpresa della madre ha ridato il sorriso alla concorrente. Ecco i video da Mediaset Play con la storia della gieffina e le successive lacrime in trasmissione.

