Grande Fratello Vip 2020, chi è stato eliminato ieri sera? Michele Cucuzza a rischio e il nuovo verdetto | video Mediaset

Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip 2020? Nella nona puntata di ieri sera, lunedì 3 febbraio, Michele Cucuzza è stato il meno votato nella nuova sfida al televoto (che non ha previsto eliminazione).

Dopo l’annuncio dei concorrenti salvi (Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana e Patrick Ray Pugliese), l’ex conduttore de La Vita in Diretta – ancora adesso a rischio – è stato vittima di uno scherzo; successivamente è rientrato nella Casa in quanto non eliminato.

